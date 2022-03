ASSISI – Nel 2019, proprio in questo periodo dell’anno, stava nascendo “An evening with Manuel Agnelli”, il primo tour solista del cantante che solo un paio di giorni più tardi sarebbe partito dal palco del Teatro Lyrick di Assisi. A tre anni di distanza, dopo l’uscita di due nuovi brani inediti “La Profondità degli Abissi” e “Pam Pum Pam”, inclusi nella colonna sonora del film dei Manetti bros. “Diabolik”, Agnelli torna con un nuovo, potente ed elettrico show in full band. E una tappa del suo nuovo tour estivo non poteva non passare per la Lyrick summer arena. Ad ospitarlo è il Riverock festival che pochi giorni fa aveva annunciato il suo ritorno.