Foligno, Valecchi è il nuovo direttore sanitario dell’ospedale

FOLIGNO – Il commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 dottor Massimo De Fino ha nominato il nuovo direttore sanitario dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno. Alla guida del terzo ospedale dell’Umbria la direzione strategica ha scelto la dottoressa Rita Valecchi, stimata professionista che arriva a Foligno grazie all’istituto del comando richiesto dalla Asl 2 ed ottenuto dall’Azienda Ospedaliera di Perugia. Per tale motivo il commissario straordinario dell’azienda sanitaria ha rivolto un ringraziamento al neo commissario del “Santa Maria della Misericordia” dottor Marcello Giannico.

La scheda Numerosi gli incarichi direzionali ricoperti dalla professionista nelle aziende sanitarie dell’Umbria. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di direttore sanitario dell’ospedale di Pantalla – Media Valle del Tevere che ha avuto un ruolo importante nella gestione dei pazienti Covid positivi. Rita Valecchi è stata accolta al “San Giovanni Battista” dal saluto del commissario straordinario della Usl Umbria 2 dottor Massimo De Fino, del direttore amministrativo dottoressa Davina Boco e dei responsabili delle strutture complesse del nosocomio e dei dipartimenti aziendali.

Il manager sanitario, nel porgere i migliori auguri di un proficuo lavoro al neo direttore ospedaliero, ha spiegato che “si tratta di passaggio fondamentale per il ‘San Giovanni Battista’ che risulta strategico e centrale nell’ambito della rete ospedaliera umbra. Per questo motivo – ha spiegato il dottor De Fino – la direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 intende consolidare e valorizzare le sue potenzialità ed eccellenze come polo di riferimento per acuti. Risulterà decisiva anche la sinergia con l’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto dove saranno sviluppate specificità di intervento ed alta specializzazione, dalla chirurgia robotica alla medicina geriatrica”.

De Fino Il commissario straordinario ha espresso apprezzamento per la risposta che l’ospedale, grazie alla dedizione e allo spirito di sacrificio dei suoi professionisti, ha garantito durante la fase critica dell’evento pandemico non solo nella specificità dell’intervento di assistenza ai pazienti affetti dal virus ma anche per aver mantenuto ad ottimi livelli l’attività ordinaria di ricovero. “I lunghi mesi di emergenza sanitaria insieme alla sospensione di attività sanitarie programmate o differibili – ha dichiarato De Fino – hanno acuito il problema delle liste di attesa in tutte le realtà ospedaliere e territoriali, il rispetto delle misure anticontagio necessarie per la tutela della salute di operatori e pazienti rallentano ancora l’attività ma la Regione Umbria è al lavoro per affrontare il problema, con azioni concrete e con un piano che, sin dalle prossime settimane, permetterà un sostanziale abbattimento dei tempi di attesa”.

Le prime parole Il neo direttore sanitario del “San Giovanni Battista” Rita Valecchi ha espresso grande soddisfazione nel ritornare in un ospedale dove aveva lavorato nella prima parte della sua carriera. Qui ha ritrovato molte persone che già conosceva e con le quali aveva collaborato in passato per cui ha auspicato, da subito, un’attività di collaborazione e di cooperazione forte all’interno dell’ospedale. La giornata di presentazione del nuovo responsabile della direzione medica ha rappresentato un’occasione importante per uno scambio di opinioni poste in un’ottica costruttiva e di collaborazione tra i professionisti e tra i professionisti e la Direzione della Usl Umbria 2.