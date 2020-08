Perugia, rissa a Castel del Piano: arrestato il giovane accoltellatore

PERUGIA – Secondo quanto riportata dal quotidiano La Nazione è stato arrestato l’accoltellatore della rissa di Castel Del Piano in cui è rimasto ferito un ventenne. Si tratta di un altro giovane, un 23enne di nazionalità greca, identificato dai carabinieri, coordinati nelle indagini dal pm Mario Formisano, attraverso le testimonianze dei presenti e soprattutto un video. L’accoltellatore deve rispondere dell’accusa di tentato di omicidio e l’arresto a suo carico è scattato lunedì scorso con ordinanza del gip Natalia Giubilei. Diversi i giovani coinvolti nella rissa scoppiata per futili motivi, quasi tutti identificati dalle immagini, molti di più quelli che assistono alla violenza in strada, pochi quelli che intervengono per fermarla.