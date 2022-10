Rischio spopolamento, nell’ultimo anno l’Umbria ha perso quasi sei mila abitanti

PERUGIA – Nell’ultimo anno la popolazione umbra è scesa di 5.880 unità passando da 865.452 abitanti a 859.572, 91.658 stranieri. E’ uno dei dati emersi dal Dossier statistico immigrazione 2022 presentato in un” iniziativa promossa da Anci Umbria e realizzato dal Centro studi e ricerche Idos in collaborazione con in Centro studi Confronti e l’Istituto di Studi politici ‘S. Pio V’. Negli ultimi dieci anni il tessuto demografico e sociale dell’Umbria “si è profondamente modificato”, con l’ampliarsi del differenziale tra decessi e nascite e l’andamento del saldo migratorio che hanno innescato, a partire dal 2011, una fase demografica recessiva.

Stranieri residenti

Il numero degli stranieri sul totale dei residenti è rimasto stabile al 10,7%, valore che colloca l’Umbria al quinto posto tra le regioni italiane dopo Lazio (11,3%), Toscana (11,5%), Lombardia (12%) ed Emilia Romagna (12,8%), a fronte di una media nazionale dell’8,8%. La popolazione straniera più numerosa nel territorio umbro continua ad essere quella romena, il 24,6%. L’Umbria, inizialmente considerata da molti un territorio di passaggio verso altre regioni e Paesi, è, via via, diventata un territorio meta di un processo di stabilizzazione. Un dato ritenuto indicativo di questo percorso di inserimento è quello relativo alla componente femminile, che alla fine del 2021 costituisce il 55,2% dei residenti stranieri.

L’età media degli umbri

Questa parte di popolazione è inoltre molto giovane e le persone in età lavorativa (15-64 anni) rappresentano il 76,8% del totale dei residenti. L’età media degli umbri è di oltre 10 anni superiore a quella degli stranieri (37,3 anni), la quale mostra, tuttavia, anch’essa un trend in crescita (circa 5 anni in più dal 2011 al 2021). Per quanto riguarda le presenze nel sistema di accoglienza, al 31 dicembre 2020 risultano accolti in Umbria 1.289 migranti, saliti a 1.524 nel 2021 mentre nei primi sei mesi del 2022 si è registrato un ulteriore aumento del 26,3%. Nel 2021 ammontano a 354.249 gli occupati in regione.