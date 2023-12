Riqualificazione del Turreno, ecco come sarà il progetto

PERUGIA – Una struttura “contemporanea, polivalente e flessibile” che restituisce un luogo “profondamente identitario della città e dal valore storico e affettivo”. Con queste parole è stato presentato il progetto per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex cinema Turreno, durante un evento organizzato a Perugia nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori. Presente Margherita Scoccia, assessore all’urbanistica e candidata sindaco di Perugia

In particolare, è stato presentato il primo stralcio, con un percorso interamente finanziato, e i lavori che inizieranno con il nuovo anno. Mentre per il secondo stralcioè partita intanto la progettazione con l’avvio dei lavori per la prossima primavera.

Scoccia sottolinea che il “nuovo Turreno sarà una struttura rivista nelle sue funzioni originarie ma in un’ottica di ampliamento”. La chiave di lettura del progetto, ha spiegato l’assessore, si inserisce nella sua tradizione , di politeama e di teatro di tutti, ma in “chiave contemporanea”.

Il progetto

E’ stato poi evidenziato il percorso differente delle sale, quella grande del Turreno e quella della Turrenetta “che avrà una sua identità specifica”. Un recupero, ha proseguito Scoccia, che arriva “in un quadro di riqualificazione dei contenitori culturali del centro storico di Perugia visti in un ambito armonico”. La riqualificazione, è stato ricordato, è stata fatta grazie ad una sinergia tra istituzioni: Comune, Regione e Fondazione Perugia. Per l’assessore alla cultura Leonardo Varasano “ci si avvicina così con concretezza alla restituzione di un bene caro, di uno spazio significativo della città”. La presidente della Fondazione Perugia, Cristina Colaiacovo, ha ricordato l’acquisto “dell’immobile, poi donato con una convenzione al Comune e alla Regione, oltre a mettere risorse per il suo recupero”.

Le parole di Agabiti e Varasano

L’assessora regionale Paola Agabiti ha assicurato che altri quattro milioni grazie Fondi UE così da procedere ulteriormente verso il completamento dell’intervento. Alla presentazione ha partecipato anche l’assessore alla Cultura Leonardo Varano: “Ci avviciniamo – ha detto – a restituire alla città uno spazio significativo, che ha un duplice valore: oltre a quello storico ce n’è uno di contesto dato che il recupero del Turreno si accompagna a quelli della biblioteca degli Arconi – i cui numeri di questo primo anno sono strabilianti – di San Francesco al Prato, del Parco delle Mura e anche dell’oratorio di Santa Cecilia”.