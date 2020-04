Dopo lo stop viene ripresa l’attività nello stabilimento Alcantara di Narni

NARNI – E’ ripresa l’attività dello stabilimento Alcantara di Nera Montoro, a Narni, dove da ieri 500 addetti sono rientrati al lavoro, dopo 18 giorni di stop, nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza dettati dalla pandemia di Covid-19. Nel sito – specializzato nella produzione dell’omonimo materiale per interni di auto, mobili di design, cover per oggetti elettronici, abbigliamento – si sta studiando anche l’industrializzazione di mascherine, con due prototipi già realizzati ma ancora in via di certificazione presso l’Istituto Superiore di Sanità. “Se e quando sarà possibile produrle – spiega l’azienda – sarà un altro validissimo motivo per riprendere subito a lavorare in questa nuova produzione a pieno regime”. Intanto durante la fermata – decisa dal management nonostante lo stabilimento fosse autorizzato a proseguire l’attività – è stato messo a punto un programma per riaprire i cancelli in sicurezza, a partire dalla sanificazione degli ambienti di lavoro.