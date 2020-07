Ripartono calcetto e sport di contatto dall’8 Luglio: Tesei firma l’ordinanza

PERUGIA – La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha firmato lunedì la tanto attesa ordinanza che prevede, nell’ambito del misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, la ripresa degli sport da contatto e squadra a decorrere dall’8 luglio 2020. A decorrere dall’8 luglio – si legge nel provvedimento – è consentita la ripresa degli sport di contatto e squadra nel rispetto rigoroso delle linee guida approvate in data 25 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto. L’Ordinanza verrà pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.