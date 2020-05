Ripartenza, i sindaci chiedono incontro alla Regione: “Serve spirito unitario”

PERUGIA – È per affrontare tutte le tematiche connesse alla fase 2 che i Comuni dell’Umbria hanno chiesto di attivare, quanto prima, un confronto con la Regione. La proposta è stata formulata martedì durante una riunione dell’Ufficio di presidenza di Anci che si è tenuta a Deruta e alla quale hanno partecipato il presidente Francesco De Rebotti, i vice Laura Pernazza, Michele Toniaccini, Federico Gori e gli altri componenti, Elisa Sabbatini, Moreno Landrini, Stefania Proietti, Letizia Michelini e, per il Comune di Perugia, Edi Cicchi. I Comuni chiedono di affrontare in modo uniforme la situazione tenendo ovviamente conto delle specificità di ognuno.

I temi Durante l’incontro sono state individuate delle macro aree di approfondimento, in particolare il sociale e il sostegno alle famiglie; i sindaci vogliono capire come dar seguito, anche insieme alla Regione, all’assistenza ai nuclei in difficoltà dopo la conclusione degli effetti del buono spesa, come affrontare i problemi relativi agli affitti, ai giovani e agli anziani. Sul tavolo anche il tema del turismo e quello sociosanitario inteso come integrazione territorio-ospedali e fra nosocomi. Nella riunione si è discusso anche di scuola, “per la quale bisogna agire tempestivamente: settembre – è stato detto – è alle porte e occorre riavviare la didattica, e considerare anche la logistica, con tutti quegli edifici scolastici che sono prossimi alla ristrutturazione”.