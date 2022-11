Ormai sembra una commedia a partiti invertite. Prima era Fratelli d’Italia a spingere per entrare con un proprio assessore in giunta regionale mentre la presidente Tesei frenava; ora è la presidente Tesei che vuole i meloniani in Giunta ma loro puntano i piedi. Ma al tira e molla si aggiunge la Lega che di perdere il suo assessore Coletto non ne vuol sapere e preferisce l’uscita di Fioroni o di entrambi. Confusione massima. Quando calerà il sipario?