Rimpasto di in Regione, Tesei sparge miele: “Ci stiamo lavorando, tutto si risolve”

PERUGIA – Dopo le parole di Salvini, arrivano quelle della presidente della Regione Tesei che sparge rassicurazioni a piene mani riguarda al possibile rimpasto della giunta regionale. “Lo risolviamo, tranquilli. Ci stiamo lavorando, tutto si risolve”, ha risposto all’Ansa in merito alla questione legata a Enrico Melasecche dopo che l’assessore alle Infrastrutture e trasporti è stato espulso dalla Lega. Lunedì, a Città di Castello, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto di “avere totale fiducia” nella governatrice e nel segretario regionale del Carroccio Virginio Caparvi, sottolineando che “troveranno loro la soluzione”. “Non c’è da meravigliarsi se il segretario del partito dice di fidarsi delle decisioni che prenderà la presidente”, ha quindi sottolineato Tesei, promettendo che “una soluzione sarà trovata”.

Incastri Tutto bene? Le parole di Tesei lasciano spazio a diverse interpretazioni. La prima: l’uscita di Melasecche dalla Giunta e l’ingresso della vice presidente del consiglio regionale della Lega, Paola Fioroni ma se così fosse Fratelli d’Italia si farebbe sotto per avere il posto dell’assessore Michele Fioroni su cui far sedere il consigliere Eleonora Pace o un tecnico. Insomma, una vera e propria girandola. Le ultime da Palazzo Donini dicono che Tesei starebbe lavorando alla situazione che preferisce, ovvero non muovere nulla. Conto alla rovescia.