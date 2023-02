Rigopiano, la morte di Riccetti e altri 28 non è colpa di nessuno: quasi tutti assolti

PESCARA– Appena due anni e otto mesi al sindaco di Farindola, in provincia di Pescara, Ilario Lacchetta. Per il resto 25 assoluzioni decise dal gup di Pescara, Gianluca Sarandrea, sulla

tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga, evento in cui morirono 29 persone, fra le quali il receptionist ternano Alessandro Riccetti. Lo ha deciso il processo in primo grado per i fatti relativi alla valanga che travolse tutto, per colpa anche dell’incuria. Oltre al sindaco, tuttora in carica – per quale erano stati comunque chiesti 11 anni e 4 mesi e che è stato incriminato per un solo capo di imputazione relativo alla mancata pulitura della strada, sono state condannate con sentenze lievi e capi minori, altre 4 persone: tre anni e quattro mesi a Paolo D’Incecco e a Mauro Di Blasio, entrambi funzionari della Provincia di Pescara. Condannati poi a sei mesi il gestore dell’hotel, Bruno Di Tommaso, e il tecnico Giuseppe Gatto.

Assolti invece anche l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, e l’ex presidente della Provincia, Antonio Di Marco. Una sentenza che ha creato dolore e sdegno tra i familiari delle vittime presenti in aula.La pm Anna Benigni nella sua requisitoria in cui aveva chiesto 26 condanne, per un totale di 151 anni e mezzo di reclusione, e quattro assoluzioni.

Le grida dei parenti delle vittime

“Vergogna vergogna. Ingiustizia è fatta. Assassini. Venduti. Fate schifo”. Queste le urla dei parenti delle vittime alla lettura della sentenza. Alcuni parenti delle vittime sono stati trattenuti a stento dalle forze dell’ordine. E un superstite della tragedia, Giampaolo Matrone, 39 anni, di Monterotondo, ha gridato: “Giudice, non finisce qui”. Il sopravvissuto nella tragedia perse la moglie Valentina Cicioni, infermiera al Gemelli.

I 30 imputati tra amministratori e funzionari pubblici, oltre al gestore e al proprietario della

struttura, erano accusati a vario titolo dei reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni, falso, depistaggio e abusi edilizi

Sei anni di processo per nulla

Dunque sei anni di processo per nulla, con l’ulteriore sberla non solo ai parenti delle vittime, ma anche ai sopravvissuti che hanno messo in atto una nuova protesta silenziosa appoggiando sulle sedie riservate al pubblico le maglie con tutti volti delle 29 vittime a indicare che anche loro erano presenti. Volti apparsi sugli striscioni anche all’esterno del Tribunale e che molti dei parenti hanno voluto indossare anche sulle loro pettorine fin dal mattino. Un processo lunghissimo nonostante il rito abbreviato che ha consentito agli imputati lo sconto di pena e che ora si è invece trasformato in beffa. Ora i parenti aspettano il secondo grado.

La mamma di Riccetti

“Il mio pensiero va ad Alessandro, che lavorava lì dopo aver fatto tanti sacrifici, e alle altre ventotto persone scomparse in un modo così drammatico. Penso che non è giusto, perché lì con mio figlio c’erano tanti altri giovani che stavano costruendo la proprie vite con fatica, impegno e tante speranze”. Così Antonella Maria Pastorelli, madre di Alessandro Riccetti.

“Che penso di questa sentenza? Che è una vergogna” risponde all’ANSA.

“Credo – afferma ancora Antonella Pastorelli – che l’opinione pubblica debba farsi sentire di fronte a una sentenza del genere. Ringrazio la Procura di Pescara, il nostro avvocato Giovanni Ranalli e quelli di tutte le altre famiglie: siamo stati sempre uniti in questi sei anni di battaglie. Spero solo che non sia questo l’esito finale, che l’appello possa restituire quella giustizia che finora non c’è stata.

Combatteremo ancora e spero che il sostegno non venga mai meno”.