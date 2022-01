Rigopiano, 5 anni fa la morte di Alessandro Riccetti: “Ora parta il processo”

FARINDOLA- Alle 16.40 di quel maledetto 19 gennaio 2017 una valanga travolge l’hotel Rigopiano di Farindola, sul Gran Sasso: una zona già terremotata che viene spazzata via da un blocco di neve e detriti.

L’albergo fu completamente travolto: la slavina ne sfondò le pareti e lo spostò di circa dieci metri verso valle. Il bilancio fu pesantissimo: 29 morti e 11 superstiti, miracolosamente sopravvissuti, dopo essere rimasti ore e ore tra le macerie dell’albergo travolto dalla valanga di 1.200 tonnellate che, tagliando la montagna e trascinando via centinaia di alberi, è piombata sulla struttura. Fra i morti, anche il ternano Alessandro Riccetti, che nella struttura lavorava come receptionist.

Ogni anno le famiglie delle vittime si ritrovano per una Messa in suffragio. La madre di Riccetti stavolta non ci sarà per problemi personali, ma dalle colonne del Corriere dell’Umbria lancia un appello per l’avvio del processo ai presunti responsabili del crollo: “Cinque anni senza sapere come sono andate le cose in quel terribile giorno quando la valanga travolse tutto e di chi è stata la responsabilità della tragedia. Il 28 gennaio ci sarà una nuova udienza e spero che non ci sia un nuovo rinvio. Credo nella giustizia – prosegue – e spero che possa servire affinchè non si verifichino più tragedie del genere.”

Il fatto

Ventinove imputati su trenta hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. L’avvio della discussione è però legato al deposito della perizia disposta dal gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, su alcuni aspetti fondamentali riguardanti, tra le altre cose, possibili cause di innesco della valanga, i tempi di verificazione, l’entità e i suoi effetti sul territorio. L’elaborato peritale inizialmente doveva essere depositato lo scorso 12 gennaio e poi discusso nel corso della prossima udienza fissata per il 28 gennaio.

I periti, tre docenti del Politecnico di Milano, ossia gli ingegneri Claudio e Marco Di Prisco e il nivologo Daniele Bocchiola, hanno però chiesto una proroga di 90 giorni. Questo comporterà inevitabilmente un allungamento di qualche mese dei tempi del processo, che potrebbe comunque concludersi entro il 2022. Il 28 gennaio dovrebbe intanto arrivare la prima decisione del gup, il quale dovrà decidere se rinviare a giudizio, come chiesto dall’accusa, o prosciogliere l’ex sindaco di Farindola, Antonio De Vico, unico imputato ad aver scelto il rito ordinario