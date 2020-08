Scuola, la Regione: “Più corse di autobus per garantire orari invariati”

PERUGIA – In vista del rientro a scuola, fissato per il 14 settembre, la Regione ha deciso di aumentare le corse degli autobus per garantire il mantenimento degli orari di ingresso e di uscita abituali, anche con le prescrizioni sul distanziamento per l’emergenza Covid-19. La Regione, per l’operazione onerosa dal un punto di vista economico, si accollerà l’aggravio dei costi.

Sicurezza Sul punto con una nota congiunta gli assessore Agabiti e Melasecche sottolineano come “solamente in data 7 agosto il Governo ha provveduto ad emanare le linee guida relative alla questione trasporti, quindi la competente Direzione regionale si è attivata nei confronti dell’azienda affidataria del servizio, affinché venisse effettuata un’analisi della situazione e delle possibilità operative compatibili con le linee guida del Governo. A seguito dell’incontro – sottolineano – di questa mattina avvenuto presso l’assessorato ai trasporti, la Regione ha già dato indicazioni organizzative che, rispondendo alle aspettative delle famiglie e delle autonomie, garantiranno il mantenimento degli orari di ingresso e di uscita abituali, salvo evidentemente specifiche richieste che dovessero pervenire. Una scelta nell’esclusivo interesse dei ragazzi e delle famiglie, rispetto alla quale la Regione si farà carico dell’inevitabile aumento dei costi, dovuto essenzialmente all’aumento delle corse necessarie per garantire il distanziamento e il trasporto in sicurezza degli studenti”.