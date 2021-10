Ricostruzione post sisma, in arrivo 29 milioni per le scuole comunali di Foligno

Scuola d’infanzia

Il solo adeguamento sismico riguarderà la scuola d’infanzia e primaria di Casenove e la scuola primaria di Sportella Marini (per l’immobile in cemento armato). Le altre saranno demolite e ricostruite. Sono la scuola d’infanzia Mameli; la scuola primaria Mameli; la scuola primaria Monte Cervino, Monte Rosa e Monte Bianco (anche la palestra); la scuola d’infanzia di Maceratola, la scuola d’infanzia di Pasciana; la scuola d’infanzia di Vescia; la scuola infanzia e primaria di via Fiume Trebbia; la scuola d’infanzia, prima e secondaria di primo grado di Colfiorito; la scuola prima di Sportella Marini (edificio in muratura); la palestra della scuola secondaria di primo grado di Belfiore.

Il sindaco Zuccarini

“A Foligno abbiamo l’occasione epocale di mettere in sicurezza per i prossimi cinquant’anni dodici scuole comunali – ha detto il sindaco Stefano Zuccarini – e rivendico a questa amministrazione la scelta di procedere alla demolizione ed alla ricostruzione di quello che è in pratica oltre un terzo del nostro patrimonio scolastico comunale, invece di procedere ad una semplice ristrutturazione”.