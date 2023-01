Ricostruzione, la “predica” di Sgarbi a Boccardo: “Castelli scelto per accelerare, nel nome di Dio” (VIDEO)

TREVI- Presente a Trevi per l’inaugurazione del nuovo polo culturale cittadino, il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ha risposto alle critiche che sono state mosse da molti ed in particolare dall’arcivescovo di Spoleto Norcia Renato Boccardo relativamente alla sostituzione del commissario alla ricostruzione post sisma, con Guido Castelli che prende il posto di Giovanni Legnini.

Boccardo aveva parlato di “mortificazione e schiaffo alle popolazioni del terremoto”, Sgarbi ha replicato che Castelli è stato scelto “per accelerare, non mortificare. Nel nome di Dio e per il bene dell’economia”.

