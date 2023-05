Richetti: “Kenny sta lentamente conquistando la città di Terni”

TERNI – “Oggi sono arrivato con largo anticipo a Terni per parlare un po’ con le persone. E ho avuto la netta percezione che Kenny le stia conquistando giorno dopo giorno.In primis per la sua capacità di mettere in fila e focalizzare le questioni fondamentali. Sempre passeggiando per il corso ho avuto la conferma che gli ultimi anni, anche sul piano politico, non sono stati entusiasmanti per Terni, anzi”.

Lo ha detto il capogruppo di Azione alla Camera dei deputati, Matteo Richetti, nel corso di una conferenza stampa dei candidati di Azione al consiglio comunale di Terni – Michele Pennoni e Donatella Virili – presenti nella lista “Kenny Innovare per Terni” a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Josè Maria Kenny.

Sulle due candidature di Azione: “Siamo all’interno di una lista civica – ha spiegato Richetti – ma per noi le percentuali non rappresentano la priorità: conta il fatto che ad amministrare siano persone che sanno dove mettere le mani. Kenny, Pennoni e Virili rispettano in pieno questa esigenza che serve a dare risposte ai cittadini. Dobbiamo ricostruire Terni su un’idea di solidarietà e opportunità diffuse. Altrimenti i populisti troveranno terreno fertile”.