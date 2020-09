Lotta al cancro, nasce l’associazione Silvana Benigno

SAN GIUSTINO – Nasce l’associazione per sostenere la ricerca contro il cancro intitolata a Silvana Benigno, la mamma coraggio di San Giustino morta nel gennaio scorso dopo aver ricevuto l’onorificenza a cavaliere al merito della Repubblica. Ad annunciare la fondazione della onlus è stato, sabato pomeriggio, il marito e giornalista Fabrizio Paladino che ha affidato al deputato Walter Verini la presidenza onoraria dell’associazione, come emerso durante l’inaugurazione della mostra ‘La via del Cavaliere’ allestita nel Comune di Città di Castello, dove resteranno esposte fino al 3 ottobre immagini di Silvana Benigno da ragazza, mamma e soprattutto dell’impegno che ha profuso nella lotta contro il cancro negli ultimi suoi quattro anni di vita. All’appuntamento insieme a Paladino la figlia Federica e gli assessori comunali Luciana Bassini, Rossella Cestini, Vincenzo Tofanelli e la pittrice tifernate Moira Lena Tassi che ha realizzato un ritratto di Silvana.