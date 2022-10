Ribaltone Ternana a Benevento: va sotto e poi sbanca il Vigorito

BENEVENTO – Vittoria importante per la Ternana, che espugna 3-2 il Benevento con una ripresa straordinaria, dopo un brutto primo tempo: ribaltone tutto cuore per la formazione di Lucarelli, sempre più lanciata in classifica

Le scelte

Ben sette gli assenti nel Benevento, ultimi dei quali Simy ed Acampora: Cannavaro sceglie La Gumina unica punta con Ciano e Tello alle spalle. Nella Ternana, senza Coulibaly, Diakitè, Agazzi e Favilli prima stagionale da titolare per Paghera. Centrali Bogdan e Sørensen.

Primo tempo

Subito pericolosi i sanniti al 7′: Tello manda in buca un pallone pescando impreparata la difesa rossoverde e mette La Gumina in condizione di entrare in area e tirare: l’ex di turno però manda a lato. La Ternana parte col freno tirato, lasciando spazio ai locali, che si affacciano un paio di altre volte, senza troppa convinzione, dalle parti di Iannarilli, che è attento. Al 15′ la fiammata improvvisa delle Fere, con inserimento a sorpresa di Partipilo, che va a colpire costringendo Paleari al corner.

Il Benevento segna al 19′: tiro da fuori area di Tello, pallone che colpisce il palo, sbatte sulla schiena di Iannarilli e termina in rete, con ogni probabilità sarà assegnata l’autorete. Ternana che prova a riorganizzarsi, ma non trova gli spunti: al 25′ una punizione di Palumbo dal limite non arriva ad impensierire Paleari. Al 37′ l’episodio chiave: La Gumina sguscia via ed entra in area, Iannarilli gli esce contro, tocca chiaramente la palla prima delle gambe dell’ex rossoverde. Volpi assegna il rigore, poi va al Var ma invece che annullarlo lo conferma: La Gumina raddoppia. Nel recupero, il Benevento sfiora il 3-0 con Karic che però trova il piede di Sørensen: palla in angolo.

Secondo tempo

La Ternana segna subito con un colpo di testa di Donnarumma su corner di Palumbo, ma l’arbitro annulla perchè il tiro del centrocampista è troppo arcuato, uscito e rientrato. La rete arriva al 9′: punizione di Palumbo, Paleari smanaccia ma non trattiene, Sørensen svetta e la mette in rete.

La rete non scuote la Ternana, anche se il Benevento della ripresa appare molto più in difficoltà rispetto a quello del primo tempo. Una punizione manda i sanniti vicini al gol, ma è l’unico lampo dei locali nella prima mezzora. Lucarelli allora inserisce Pettinari per provare ad approfittare del momento. Mossa giusta, perchè al primo pallone l’attaccante segna, girando in rete un pallone di Donnarumma. Il Benevento reagisce con Karic che cerca di risolvere una mischia: pallone fuori di poco. Ma i sanniti sono scarichi e la Ternana spinge sul gas: punizione di Palumbo, palla in mezzo e bordata di Di Tacchio che lascia di stucco Paleari.

Il tabelllino

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Improta, Schiattarella (21’st Vokic), Karic, Letizia (21’st Masciangelo); Ciano (21’st Koutsoupias), Tello (29’st Farias); La Gumina (29’st Forte). A disp: Manfredini, Lucatelli, Veltri, Foulon, Basit, Thiam. All.: Cannavaro.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Bogdan (1’st Diakitè), Sørensen, Corrado; Cassata (20’st Pettinari), Di Tacchio, Paghera (14’st Raul Moro); Partipilo (37’st Proietti), Palumbo; Donnarumma (37’st Ghiringhelli).A disp: Krapikas, Defendi, Celli, Martella, Falletti, Capanni, Spalluto. All: Lucarelli.

ARBITRO: Volpi di Arezzo (assistenti: Galletto-Di Giacinto IV Ufficiale Pezzopane)

VAR: Paterna di Teramo AVAR: Mastrodonato

MARCATORI: 19’pt aut. Iannarilli (T), 37’pt rig La Gumina (T), 9’st Sørensen (T), 28’st Pettinari (T), 35’st Di Tacchio (T)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 4000 circa (dei quali 509 da Terni). Ammoniti: Iannarilli (T), Karic (B), Paleari (B), Pastina (B), GHiringhelli (T). Calci d’angolo: 3-5. Recupero 4’pt 5’st