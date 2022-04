Ribaltone del Grifo a Vicenza: Curado e Segre tengono viva la speranza playoff

VICENZA – Il Perugia mette in atto un vero e proprio ribaltone. È vittoria in esterna al “Menti” di Vicenza nel giorno di Pasquetta. Un successo meritato e costruito alla perfezione, arrivato dopo una vera e propria lotta che ha visto i grifoni festeggiare dopo una rimonta straordinaria. Arrivano quindi tre punti d’oro che lasciano ancora aperta la possibilità di accedere ai playoff.

Primo tempo

Passano 120” e arriva l’inaspettabile per il Perugia: parte un contropiede per i padroni di casa, Zonta pesca Delmonte che tira e insacca; è 1-0 per il Vicenza. Il Grifo inizia a costruire la rimonta. Al 13′ Bikel scaccia un tiro di Kouan arrivato dopo un fraseggio con Lisi. Al 17′ i biancorossi riagganciano i veneti: Burrai calcia un corner, Curado incorna a sigla l’1-1. Serie di ammonizioni nei minuti a seguire: finiscono sul taccuino del signor Ayroldi Giacomelli, Diaw e Lisi. In precedenza era stato sanzionato con il giallo anche De Luca per simulazione. Al 39′ la gioia del gol per gli ospiti dura solo pochi attimi: Contini viene beffato da De Luca che segna a porta vuota; successivamente il gol non viene reso valido per un fallo di un giocatore degli umbri sull’estremo vicentino. Passano 2′ di recupero e si va negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

All’inizio della ripresa le formazioni restano immutate rispetto al primo tempo. Al 55′ il Vicenza si rende pericoloso con Giacomelli; c’è Chichizola ad allontanare il tiro del calciatore veneto. Al 57′ i grifoni annullano completamente lo svantaggio iniziale: Matos fa partire un traversone da sinistra, svetta Segre che colpisce di testa e segna la rete dell’1-2. Al 67′ da calcio di punizione per i padroni di casa battuto da Ranocchia esce fuori un nulla di fatto con una parata senza problemi di Chichizola. Al 75′ grande intervento per il portiere del Grifo che allontana un tiro pericoloso di Da Cruz. Al 95′ arriva il triplice fischio del direttore di gara che sancisce il ritorno alla vittoria della formazione di Alvini.

Il tabellino

VICENZA (4-3-3): Contini; Maggio, Padella, De Maio, Lukaku (37′ st Crecco); Zonta (15′ st Ranocchia), Bikel, Cavion (29′ st Da Cruz); Dalmonte (15′ st Teodorczyk), Diaw, Giacomelli (15′ st Greco). Confente, Grandi, Brosco, Bruscagin, Cappelletti, Pasini, Boli All. Baldini

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Rosi, Curado, Dell’Orco; Ferrarini (35′ st Ghion), Segre (26′ st Santoro), Burrai, Kouan, Lisi (26′ st Olivieri); De Luca (26′ st Beghetto), Matos.

A disp: Fulignati, Gyabuaa, Carretta, Murgia, D’Urso, Falzerano, Zanandrea, Baldi

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (assistenti: Massara- Gualtieri IV Ufficiale: Emmanuele)

VAR: Rapuano di Rimini AVAR: L. Rossi di

RETI: 2′ pt Dalmonte (V), 17′ pt Curado (P); 12′ st Segre (P)

NOTE: giornata tiepida e soleggiata. Presenti 5307 spettatori di cui 224 tifosi biancorossi. Ammoniti De Luca, Diaw, Lisi, Giacomelli, Matos