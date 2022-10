Ribaltone al Liberati: la Ternana spreca, il Genoa ringrazia e festeggia

TERNI – Si ferma la serie positiva per la Ternana che cade in rimonta 1-2 contro il Genoa: grifoni primi in classifica, rossoverdi comunque bravi soprattutto nel primo tempo, anche se la sconfitta è frutto soprattutto di due errori delle Fere.

Le scelte

Falletti in campo dall’inizio nel 4-3-2-1 rossoverde, con Palumbo che arretra a centrocampo. Favilli recupera ed insieme a Cassata è l’ex di turno. Nel Genoa l’assenza è quella di Strootman, solo in panchina, rimpiazzato da Yalcin, oltre allo squalificato Bani rimpiazzato da Dragusin.

Primo tempo

Il Genoa parte subito forte con due occasioni, la prima col turco Yalcin, a seconda con Aramu che sfrutta un recupero palla vicino all’area, calolcia di sinistro, Iannarilli si allunga e salva. La Ternana risponde con un tiro al volo di Favilli, che però va alto di poco. Al 16′ gran diagonale di Partipilo parato da Martinez. Sono i pochi fuochi di un match piuttosto bloccato, con pochi spazi per le giocate degli attaccanti, secondo un copione preventivabile alla vigilia.

Occasionissima per il Genoa che al 24′ con Coda cerca il tiro potente a rientrare, ma Iannarilli è attento e respinge d’istinto. Al 33′ la Ternana va in gol: sulla punizione di Palumbo, palla a centro area, carambola e tocco vincente di Sørensen, con l’arbitro che annulla per fuorigioco, confermato dal Var. Al 40′ strappo di Falletti e bordata al volo, con parata da fuoriclasse di Martinez e palla sulla traversa. Il forcing delle Fere si concretizza al 43′ con un colpo di testa di Favilli, dopo il cross di Diakitè e la sponda di Cassata.

Secondo tempo

Si parte subito con le Fere avanti: numero di Palumbo sulla destra, che va via al suo marcatore e crossa, Cassata colpisce al volo ma il pallone termina alto. Il Genoa risponde con Coda che però colpisce male e manda alto.

Il Genoa è in netta difficoltà, sempre superato in contropiede dai rossoverdi e spesso e volentieri rischia grosso, come al 14′ quando Vogliacco mette in angolo immolandosi sull’ennesima fuga delle Fere: sul tiro, Partipilo non riesce a centrare la porta di un niente.

Si vede il Genoa con Aramu al 18: tiro dal limite, che Iannarilli devia in corner. Strootman impegna Iannarilli con una girata velenosa sul quale il portiere è costretto ad una super respinta, poi Iannarilli trattiene il pallone e tocca Coda che va giù.L’arbitro assegna il rigore dopo controllo al Var, Coda tira e spiazza Iannarilli. Purtroppo per i rossoverdi è solo l’antipasto al ribaltone del Genoa, segnato dallo stesso Coda con un pallonetto su Iannarilli in uscita, dopo un errore di Sørensen. Sull’onda del vantaggio, il Genoa rischia di fare altri due gol, prima con Coda e poi con Puscas. La Ternana è sulle gambe, ha un paio di strappi ma non riesce più ad imbastire la rimonta, col Genoa che all’ultimo secondo spreca anche il tris da un metro con Portanova. Finisce così.

Il tabellino

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite (38’st Moro), Mantovani, Sørensen, Corrado; Cassata (24’st Celli), Di Tacchio (38ìst Donnarumma), Palumbo; Partipilo, Falletti (15’st Agazzi); Favilli (24’st Pettinari). A disp.: Krapikas, Proietti, Paghera, Ghiringhelli,Defendi, Bogdan, Martella. All.:Lucarelli

GENOA (4-2-3-1): Martinez; Sabelli, Vogliacco, Dragusin, Pajac (41’pt Czyborra); Badelj, Frendrup (12’st Strootman); Yalcin (12’st Puscas), Aramu, Gudmundsson (45’st Tourè); Coda (45’st Portanova). A disp.: Semper, Agostino, Yeboah, Jagiello, Hefti, Calvani. All: Blessin

ARBITRO: Doveri di Roma 1 (assistenti: Trinchieri-Fontemurato IV ufficiale: Bonacina)

VAR: Di Paolo di Avezzan. AVAR: Maccaddino

MARCATORI: 43’pt Favilli (T), 30’st rig., 33’st Coda (G).

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 11.059 (biglietti venduti 9.336 di cui 1.063 ospiti, abbonati 1723) Allontanato al 46’st il tecnico rossoverde Lucarelli per doppia ammonizione. Ammoniti: Favilli (T). Calci d’angolo: 3-4 Recupero 3’pt 5’+ 5’st