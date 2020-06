Report di Bankitalia, il virus ha frenato la ripresa dell’Umbria

PERUGIA – L’economia dell’Umbria è stata colpita dalla pandemia di Covid-19 in una fase di ripresa, ma ancora debole, dell’attività economica del settore produttivo. E quindi “le forti e profonde debolezze strutturali del tessuto economico regionale, riconducibili principalmente alla bassa produttività, potranno verosimilmente essere da freno alla ripresa dell’attività nella fase di uscita dalla crisi indotta dall” emergenza sanitaria”. Nella regione, comunque, le stime più recenti dell’Agenzia Umbria ricerche indicano per il 2020 un calo del Pil lievemente meno intenso rispetto agli scenari previsivi per il Paese. Delinea in sostanza questo scenario il Rapporto sull’economia dell’Umbria della Banca d’Italia. Presentato martedì mattina in modalità web conference dallo staff della filiale di Perugia con a capo Miriam Sartini. In questo contesto di “fragilità” dell’Umbria, per Sartini “si è innestata la crisi indotta dall’epidemia che ha colpito fortemente l’economia regionale che evidenzia anche il declino del posizionamento umbro rispetto alle regioni europee simili”.

Previsioni “Una crisi economica senza precedenti” l’ha definita la direttrice. “Perché dovuta ad una pandemia – ha aggiunto – e con una incertezza dovuta all’evoluzione”. “La pandemia – ha sottolineato Sartini – è una notevole sfida anche per chi fa previsioni economiche. Ma tempestività e concretezza devono essere le parole d’ordine e quindi bisogna porre in atto misure di sostegno all’economia secondo una visione organica e mediante l’utilizzo efficiente delle risorse europee”. In riferimento al quadro macroeconomico, a partire dall’ultima settimana di marzo l’attività economica regionale, sottolinea il report di Bankitalia, ha subito pesanti ripercussioni per via delle misure di sospensione nei settori non essenziali: la quota di valore aggiunto delle attività sospese in Umbria è pari a quasi il 28% del totale, in linea con la media italiana. Tale quota si è ridotta all’8% circa in seguito alle riaperture di inizio maggio. Gli operatori si attendono che il recupero dell” attività economica nella seconda parte dell’anno sarà molto parziale.