Regione Umbria, Tesei annuncia: “Mi ricandido”. Ed apre al rimpasto: “FdI in giunta”

PERUGIA – Appena superata la scadenza di metà mandato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei apre a una sua ricandidatura.

“Per vedere la svolta vera ci vogliono dieci anni di governo” ha risposto l’esponente leghista a una domanda in merito durante un’intervista a Umbria Radio nella trasmissione “Burattini senza fili”.

Un lavoro da completare

“Chi ha iniziato un lavoro così importante come quello che stiamo facendo – ha detto Tesei -, anche per vedere l’impatto del Pnrr e della nuova programmazione comunitaria con i quali abbiamo portato a casa tantissime risorse, ha bisogno di vedere concretizzati questi progetti. Nel momento in cui ho accettato di candidarmi ero consapevole di questo e senza contare tutti gli imprevisti che sono capitati, dalla pandemia alla guerra.

Quindi abbiamo messo in campo piani straordinari e ora abbiamo bisogno anche di tempi normali per accompagnare un cambiamento di cui questa regione ha bisogno, che si sta intravedendo e che – ha concluso Tesei – ha bisogno solo di essere completato”.

Via al rimpasto

Sempre nel corso della trasmissione, Tesei ha spiegato che “Aprire la possibilità a Fratelli d’Italia di entrare in Giunta è una cosa politicamente corretta e le cose si stanno facendo con un certo tipo di percorso. Ma questo è un punto fermo”

“Abbiamo lavorato bene – ha sottolineato Tesei – e i risultati ottenuti ci ripagano ma oggi ci sono numeri e situazioni politiche diverse per cui questa cosa la farò. Fratelli d’Italia è stata sempre in una maggioranza politica coesa e quindi tutti abbiamo partecipato alle scelte della Regione. Tutti abbiamo quindi la responsabilità del governo dell’Umbria perché dopo 50 anni di sinistra siamo arrivati noi e ora continueremo a fare il lavoro iniziato per invertire la rotta della regione su tanti settori”.