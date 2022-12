Regione, Tesei: “Situazione economica ‘a doppia faccia’ in Umbria”

PERUGIA – Un’Umbria dalla doppia faccia. Quella di una economia che nonostante le difficoltà del periodo “sta andando bene” e con imprese “in buona salute”, e una situazione di “povertà relativa”, che interessa il 9,4 per cento della popolazione, circa 80 mila umbri. Questo il quadro tracciato dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante l’illustrazione delle iniziative sociali che verranno realizzate nel 2023 grazie alla Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura.

Migliori risultati in Italia

“I dati che stiamo raccogliendo – ha affermato Tesei – ci dicono che l’economia Umbria nel 2021 e ora anche 2022 ha ottenuto tra i migliori risultati in Italia. Ma il periodo è complesso e dobbiamo essere attenti per cercare di contrastare fenomeni di natura transitoria ma preoccupanti. Per questo non ci siamo dimenticati della parte più debole della popolazione e abbiamo messo in campo azioni per aiutare famiglie e giovani”. Parlando poi del nuovo intervento sociale per aiutare le famiglie in difficoltà, annunciato nel corso dell’incontro, Tesei ha ricordato che la Regione “è stata la prima in Italia, tramite la Fondazione, ad intervenire sul problema del rincaro energia con un bonus bollette”.

Benefici alle famiglie

“Sono arrivate anche critiche – ha detto – e tutto serve per migliorarsi, ma quelle risorse messe a disposizione, certamente con un meccanismo di prestito, hanno portato benefici a un numero importante di famiglie. Senza contare poi che quella misura, così come concepita da noi a marzo, oggi è quella che il governo nazionale sta seguendo. Abbiamo fatto bene quindi a farla e anzi ora dovrà essere portata avanti perché l’azione può continuare a dare i suoi frutti, con la speranza che queste siano solo misure transitorie”.