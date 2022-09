Regione, la presidente Tesei apre al rimpasto ma gioca sui tempi: fibrillazioni nella maggioranza

PERUGIA – La politica è opinione ma non quando ci sono i risultati elettorali. E questi dicono che in Umbria Fratelli d’Italia tocca il 30% e la Lega sprofonda al 9%. E così la presidente della Regione deve concedere, almeno a parole, quello che gli alleati gli hanno sempre chiesto e lei non ha mai voluto concedergli: l’ingresso in Giunta. Nella riunione di maggioranza di martedì sembra che abbia assicurato che questa volta si fa e che la Sanità o la casella occupata dall’assessore Fioroni vengano concesse agli alleati. I nomi degli assessori melograni in pectore? Il professor Daniele Porena, Michela Sciurpa, amministratrice unica di Sviluppumbria che, con l’elezione di Squarta, entrerebbe in consiglio regionale come prima dei non eletti.

Tempi e nomi

Dunque, tutto risolto e rimpasto e cambio della squadra ad ottobre? Per niente. E il motivo è semplice: la presidente Tesei non ha nessuna intenzione, come all’inizio, di cambiare la sua squadra perché lo vedrebbe come un implicito indebolimento. Da il lanciare la palla in avanti e aspettare le acque si chetino. Questo volta l’operazione è molto più difficile ma lei non ha voglia di cedere. E con un occhio guarda cosa succede al suo partito a livello nazionale dove Matteo Salvini non è più il leader di una volta amato e osannato. Lavori in corso, dunque. Nota a margine: molto probabilmente tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo nella Lega si celebreranno i congressi provinciali e ai regionali e poi quello federale. Chissà che questa volta la presidente Tesei non decida di far sentire la sua voce e non restare semplicemente alla finestra.