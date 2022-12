Regione, sul rimpasto di Giunta scintille tra Lega e Tesei: tutti guardano a Salvini

PERUGIA – Ciak, si gira una nuova puntata. Giovedì mattina, da una parte la presidente Tesei e dall’altra il gruppo consiliare della Lega. In mezzo una cortina spessa di malumore. Il piatto da servire in tavola è l’ormai famigerato rimpasto di Giunta che dovrebbe portare a tavola Fratelli d’Italia. Ma il punto è chi lascia il posto. Già chi lo lascia? Lo schema della presidente è il seguente: lascia il leghista Coletto (nelle speranze della presidente dovrebbe avere un incarico romano) e alla Sanità entra Eleonora Pace per Fratelli d’Italia. Uno schema che fa venire forti mal di pancia al gruppo consiliare della Lega e al segretario e deputato Virginio Caparvi. La tesi leghista è la seguente: con Coletto fuori a noi resta solo Melasecche che non è nemmeno più da considerare un leghista. E allora perché non ci dai a noi il posto dell’assessore Fioroni? La presidente alza gli occhi al cielo e sbuffa mentre i consiglieri della Lega ascoltano e non acconsentono. Morale? Tesei non ha fatto in tempo a parlare con Matteo Salvini che al momento appare l’unico in grado di far digerire l’amara pillola al plotone leghista. E Fratelli d’Italia? Tace e aspetta e resta qui vedere. Tanto più che tutti sono convinti che entrare in Giunta a due dalla fine non conviene e che per alcuni quello di Pace non è il nome giusto. Morale provvisoria? Alla prossima puntata. Ormai sembra una serie di Netflix.