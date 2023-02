Regione, Salvini rilancia su Tesei: “Lei la candidata più forte del centrodestra in Umbria”

BRESCIA – Il leader della Lega Matteo Salvini gioca al fianco della presidente della Regione Donatella Tesei e rilancia la sua candidatura alla presidenza. Se Fratelli d’Italia vuole giocare un’altra partita, dalla Lega si manda un avviso ai naviganti e alleati. “Donatella sarà la migliore candidata del centrodestra in Umbria”, ha detto il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini, venerdì sera sul palco dell’auditorium della Camera di commercio di Brescia per la chiusura della campagna elettorale della Lega per le regionali di domenica e lunedì in Lombardia dove si ricandida Attilio Fontana. Erano presenti anche i governatori del Carroccio, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e i capogruppo alla Camera e al Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Tutti sul palco i governatori

Tutti insieme sul palco quindi i cinque governatori della Lega per dare il loro sostegno al sesto, Attilio Fontana. Dal presidente del Friuli Massimiliano Fedriga, che è presidente della Conferenza delle Regioni, all’umbra Donatella Tesei, al sardo Christian Solinas, tutti gli hanno riconosciuto “la collaborazione”, il pragmatismo, il “buon governo”. “Voi che siete qui stasera avete sentito parlare non un singolo, non un candidato ma una squadra: la forza della Lega è la squadra”, ha detto Matteo Salvini, che ha ‘ipotecato’ anche la ricandidatura per il presidente del Trentino Maurizio Fugatti e quella dell’assessore Fabio Rolfi a sindaco di Brescia. “Come Fabio è il candidato più forte del centrodestra a Brescia – ha affermato Salvini – Maurizio lo è in Trentino e Donatella sarà la candidata più forte del centrodestra in Umbria”.