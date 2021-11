Regione, rebus risolto: Melasecche rassegna le dimissioni da consigliere

PERUGIA – Giochi fatti. Nella giornata di mercoledì l’assessore regionale ai Trasporti ha ufficialmente firmato le sue dimissioni da consigliere. La decisione dopo un pressing arrivato sia dal suo ex partito, la Lega, che dalla presidente Tesei. In consiglio regionale al posto di Melasecche subentra, in quota Lega, Manuela Puletti prima dei non eletti.

Sempre mercoledì pomeriggio anche Simona Meloni ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente del consiglio regionale. Andrà ora a ricoprire il ruolo di capogruppo, succedendo a Tommaso Bori, che ha assunto il ruolo di segretario regionale del Partito democratico. Come nuovo vice presidente dell’Assemblea legislativa per le minoranze è già stato indicato Michele Bettarelli. Cambi che saranno comunque formalizzati nella prossima riunione dell’Aula di Palazzo Cesaroni.

L’attacco del Pd

Immediato il fuoco di fila da parte del Pd. “E’ bene che i cittadini umbri sappiano che la soluzione individuata da Matteo Salvini, insieme alla presidente della Regione Donatella Tesei, per tentare di chiudere una crisi di Giunta che si protrae da agosto scorso a causa delle liti interne alla Lega e dell’espulsione dell’assessore Melasecche, costerà alla collettività oltre 300 mila euro. Questo è quanto ci costeranno le dimissioni del consigliere Melasecche che rimarrà, però, nella Giunta Tesei”, dichiara il consigliere e segretario regionale del Partito democratico Tommaso Bori. “Quest’ultimo – continua Bori – ha barattato il suo seggio di consigliere regionale per continuare ad avere un poltrona da assessore, finendo, suo malgrado, per dare ragione al deputato-sindaco nonché segretario del carroccio umbro Virginio Caparvi. La Lega è ormai un partito di potere e poltrone. Ancora una volta, i giochi di palazzo che ruotano intorno agli interessi della destra umbra, si risolvono aggiungendo un posto a tavola e aumentando i costi della politica”.