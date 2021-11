Regione, Melasecche gioca di rinterzo: “Resto assessore e mi dimetto da consigliere”

La tempistica

Tutto risolto? Non proprio perché sul quando darà le dimissioni, Melasecche decide di tenere tutti sulla corda: “Vedremo, intanto stanotte dormo tranquillo. Sono molto sereno e sorridente. Abbiamo fatto un incontro breve con la presidente Tesei e ho anche mandato un messaggio a Matteo Salvini. Abbiamo fatto un discorso di ampia soddisfazione non per me ma per il grandissimo lavoro che si sta portando avanti e in questo modo non si interrompe”.

La presidente Tesei

Partita chiusa? Sembra di si, tanto che anche la presidente Tesei mette il timbro: “Dà le dimissioni da consigliere regionale, continua a fare l’assessore e andiamo avanti che abbiamo molto da fare”.