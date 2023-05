Regione, Marco Castellari ottavo consigliere della Lega

PERUGIA – Con l’ingresso ufficiale di martedì nell’aula consiliare di palazzo Cesaroni, Marco Castellari entra a far parte del gruppo consiliare regionale della Lega Umbria. Un nuovo componente che porta a otto il numero dei consiglieri regionali umbri del partito di Matteo Salvini (oltre alla presidente Donatella Tesei ndr). “Sono orgoglioso – ha detto il nuovo consigliere leghista -di poter essere un rappresentante dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. La Regione dove affondano le mie radici e anche quella dove ho deciso con vanto di costruire la mia famiglia, dove ho investito il mio tempo e dove sono cresciuto professionalmente. Forse proprio per questo sento anche una grande responsabilità sulle mie spalle, che mi spinge a dare un contributo importante per il bene e per la crescita dell’Umbria”.

Alla commissione Sviluppo

A Marco Castellari è giunto il benvenuto del capogruppo leghista a Palazzo Cesaroni, Stefano Pastorelli: “Una nuova valida risorsa per il nostro gruppo e per l’Umbria, che saprà certamente fornire un apporto costruttivo e significativo all’attività istituzionale svolta quotidianamente dai consiglieri della Lega. La sua assegnazione alle commissioni Sviluppo economico e Sanità gli consentiranno di fornire un contributo qualificato a settori vitali per l’intera comunità regionale”.