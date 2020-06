Regione, Tesei firma l’ordinanza: adesso riaprono oratori e centri estivi: le regole da seguire

PERUGIA -. La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato l’ordinanza nr. 30 che autorizza il riavvio dal prossimo 15 giugno dei centri estivi per l’infanzia e adolescenti. “A decorrere dal 15 giugno 2020 – recita l’art. 1 dell’ordinanza – è autorizzata la realizzazione di progetti di attività ludico ricreative – centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia delle scuole, degli oratori o di altri ambienti similari”. Nei successivi commi ed articoli l’ordinanza specifica modalità e procedure da adottare per dar vita all’attività dei centri, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee guida approvate dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fra le disposizioni, la presenza di un istruttore ogni 7 bambini, che aumenta ad uno ogni 5 per quelli più piccoli. Inoltre, saranno previste per il momento solamente attività ludico motorie e non sportive. Rimangono, gli obblighi del distanziamento sociale e della mascherina, con sanificazione degli spazi e delle mani.Per gli operatori, sarà necessaria l’effettuazione di test sierologici sugli operatori i all’inizio dell’attività e, successivamente, ogni 10 giorni. Permane ovviamente per tutti la misurazione della temperatura all’ingresso e la sanificazione delle mani.