Regione, la minoranza a Tesei: “Collaborativi, ma adesso ci ascolti”

PERUGIA – I consiglieri regionali dei gruppi di minoranza del consiglio regionale (Vincenzo Bianconi-Misto, Tommaso Bori, Fabio Paparelli, Michele Bettarelli, Simona Meloni e Donatella Porzi-Pd, Thomas De Luca-M5s e Andrea Fora-Patto civico per l’Umbria) in una lettera aperta alla presidente della Giunta Donatella Tesei confermano la volontà di collaborare per “risolvere le problematiche legate all’emergenza sanitaria, economica e sociale innestate dalla diffusione del Covid-19”, ma rimarcano come “non vi sia stata alcuna disponibilità da parte dell’Esecutivo ad un confronto con la minoranza”. “La nostra disponibilità a collaborare nel pieno di quest’emergenza sanitaria, economica e sociale, era e rimane totale” hanno scritto gli esponenti della minoranza. “Abbiamo creduto, fin dall’inizio, in una dialettica limpida – hanno aggiunto -, tra posizioni differenti, tesa a favorire un clima politico positivo, per superare insieme questo passaggio difficilissimo della nostra storia regionale”.