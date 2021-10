Regione, la Giunta nomina Stefano Giubboni nuovo presidente dell’Arpal

PERUGIA – La Giunta regionale ha deliberato gli incarichi riguardanti l’Arpal (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro). Presidente è stato nominato Stefano Giubboni, nato a Perugia nel 1966, avvocato e professore ordinario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Ateneo perugino. Membro del cda è stata nominata Anita Gentile, nata nel 1978, perugina, laureata in Scienze dell’amministrazione e consulenza del Lavoro all’Università di Torino. Altro membro del consiglio di amministrazione è Alessandro Ferretti, classe 1969, residente a Terni. La Giunta regionale ha nominato inoltre il direttore dell’Arpa, è Paola Incastro. I nuovi membri resteranno in carica tre anni.