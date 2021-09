Regione, la Giunta delibera i criteri per accedere al bonus bebè

PERUGIA – La Giunta regionale ha deliberato il bonus bebè e i relativi criteri per accedere al beneficio. I fondi, ottenuti grazie ad una gestione di contenimento delle spese di Presidenza – ricorda una nota della Regione – ammontano a circa 400 mila euro e saranno utilizzati in bonus di 500 euro ciascuno a favore delle famiglie che hanno avuto uno o più figli nati nel periodo compreso tra il primo ottobre 2020 e il 30 settembre 2021.

I criteri per averlo

Oltre al periodo di nascita, un criterio per accedere al beneficio economico è il possesso della residenza in uno o più comuni umbri da almeno cinque anni continuativi, mentre la graduatoria sarà stabilità in base all’Isee ordinario del nucleo familiare che, in ogni caso, non dovrà essere superiore ai 40.000 euro. La domanda potrà essere inoltrata attraverso la piattaforma informatica raggiungibile nel link che verrà indicato nell’apposito avviso a breve pubblicato. Entro 60 giorni sarà stilata e pubblicata la graduatoria degli aventi diritto. La misura permetterà di erogare il bonus di 500 euro a quasi 800 nuovi nati, vale a dire circa un terzo dei nati totali nel periodo in questione.