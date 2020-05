Regione, la Giunta approva rimodulazione fondi destinati a San Bevignate, Adisu: “Riqualificheremo”

PERUGIA .- La delibera approvata della Giunta regionale, su proposta dell’assessore Paola Agabiti, permette di sbloccare importanti risorse da destinare al potenziamento del sistema dei servizi a disposizione dello studio universitario. Si tratta di una cifra importante con la quale potranno essere messi in atto cruciali interventi già nei prossimi mesi”. È quanto afferma Maria Trani, direttore generale dell’Adisu, Agenzia per il diritto allo studio universitario, commentando l’approvazione da parte della Giunta regionale del piano di rimodulazione dei fondi previsti dal Programma di sviluppo abitativo.

“I quasi 4.4 milioni di euro, destinati dal Piano stesso, allo studentato a San Bevignate, a Perugia – aggiunge Trani – andranno a finanziare interventi nelle strutture di via Innamorati, del collegio San Francesco e quello di Agraria, della sede centrale e della Casa della studentessa. Nello specifico, con la rimodulazione si prevedono un ulteriore finanziamento di 117.457,73 euro per gli interventi al padiglione A di via Innamorati (sostituzione persiane; adeguamento potenze di raffrescamento); 1.608.605,62 euro per i padiglioni B e C (impianti di climatizzazione, oneri di sicurezza per limitare la diffusione Covid nei cantieri edili; acquisto di arredi e attrezzature). Ulteriori 75.244,84 euro per il collegio di San Francesco (arredi e attrezzature); 1.216.262,56 euro per la messa in sicurezza del collegio di Agraria (adeguamento antisismico, oneri di sicurezza per limitare la diffusione Covid nei cantieri edili, acquisto di arredi e attrezzature) 1.300.000,00 euro per la sede amministrativa (dotazione dell’impianto di climatizzazione). Alla Casa della studentessa – conclude Trani – saranno destinati ulteriori 57.411,52 euro per la manutenzione straordinaria del manto di copertura”.