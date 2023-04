Regione, la consigliera di Forza Italia Peppucci approda al Parlamento europeo

PERUGIA – La consigliera regionale Francesca Peppucci, 30 anni, di Forza Italia, approda al Parlamento europeo e sarà la più giovane eurodeputata d’Italia. L’arrivo a Bruxelles di Francesca Peppucci, la seconda dei non eletti nella lista della circoscrizione “Centro” della Lega per il Parlamento europeo (in consiglio regionale è passata dalla Lega al Gruppo di FI nel dicembre scorso), è a seguito delle elezioni per il governo della Regione Lazio, visto che il nuovo presidente Francesco Rocca ha nominato in giunta le due eurodeputate, Luisa Regimenti e Simona Baldassarre. “Un incarico che mi riempie di orgoglio e di responsabilità verso la comunità italiana e regionale che vado a rappresentare, sebbene arrivi a quattro anni di distanza dalle elezioni”, ha commentato Peppucci, già presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia in consiglio regionale.