PERUGIA – La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore Paola Agabiti, la delibera in merito al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-27 (Fsc) nella quale, ai fini della sottoscrizione dell’accordo con il Governo, si individua una lista di interventi strategici e rilevanti per il territorio regionale che verranno proposti all’esecutivo per l’assegnazione delle risorse del Fondo stesso.