Regione, incontro Tesei-Giani: “Sinergia su infrastrutture e sviluppo economico”

Equilibri territoriali

E per Tesei, “se si parla proprio attraverso lo strumento del Pnrr di equilibri territoriali, siamo assolutamente convinti che non si può parlare solo di Nord e Sud ma anche dell’Italia centrale che svolge un ruolo fondamentale perché è la cerniera di questo Paese”. E su questo, come ha ricordato Tesei, Umbria e Toscana hanno iniziato a lavorare insieme, “perché io credo – ha aggiunto – che dialogare nell’interesse delle rispettive comunità significa fare squadra e noi oggi già con questo incontro lo stiamo dimostrando”. “Ed allargare poi queste sinergie con le altre Regioni dell’Italia centrale, come stiamo facendo, sarà sicuramente importante – ha concluso Tesei – per fare questo salto di qualità sia sulle infrastrutture che sullo sviluppo economico delle nostre regioni”.

Centro Italia e sinergia

“Il mio predecessore parlava di ‘Italia di mezzo’ ed io sento che, nella concretezza e nell’operatività, questo percorso di relazioni e di rapporti forti fra le Regioni del Centro Italia dobbiamo renderlo sempre più concreto”, ha rimarcato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Al centro della discussione alcuni progetti comuni tra le due Regioni, come la Stazione Media Etruria per l’alta velocità, “e pragmaticamente un’agenda di argomenti molto concreta” come ha sottolineato ancora Giani. “È necessario – ha ribadito il presidente della Toscana – che si crei un rapporto molto forte fra le Regioni del Centro Italia e per questo, dopo la presidente Tesei, il 25 di marzo incontrerò il presidente Zingaretti e ho poi intenzione con Bonaccini di stringere ancora di più quello che è già un rapporto di amicizia. Secondo me tra queste Regioni è opportuno che vi sia un continuo dialogo perché ci sono questioni a partire dalle infrastrutture”.

Collegamento orizzontale

Per Giani infatti “il collegamento orizzontale in Italia sente molto di progetti che poi non sono andati avanti fino in fondo”. “Vi è la necessità anche di avere – ha osservato – nel momento in cui si rivendica ad esempio una presenza nei finanziamenti nazionali come nel Pnrr, una capacità contrattuale più forte da parte del Centro Italia”. Il presidente Giani ha anche detto che fra Toscana e Umbria “si potrebbe lavorare moltissimo nel creare dei pacchetti e delle offerte anche a livello internazionale”. Riferendosi poi alla Stazione Media Etruria per l’alta velocità Giani ha così concluso: “Su questo sarà opportuno un tavolo di lavoro per creare le condizioni per individuare il luogo dove farla”.

Stazione MedioEtruria

“La volontà di fare la stazione c’è. Qui c’è un richiamo turistico forte e potremmo lavorare insieme proprio a pacchetti turistici, anche internazionali, ma bisogna essere molto collegati”, ha sottolineato Giani su uno dei dossier al centro del confronto. Tra i diversi problemi il presidente della Regione Toscana ha citato la galleria della Guinza, rimasta incompiuta, e la E78, progetto sul quale mesi fa Umbria, Toscana e Marche hanno siglato un protocollo d’intesa. Più in generale il presidente ha sottolineato la necessità per le Regioni del Centro di fare squadra e massa critica: “Sulle infrastrutture ma non solo – ha detto – è opportuno un continuo dialogo”.