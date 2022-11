Regione, il rimpasto della Giunta imbocca un binario morto: gelo tra Tesei e Fratelli d’Italia

PERUGIA – Il rimpasto della giunta regionale, come sottolineato su questo giornale, è archiviato a data da destinarsi o forse in maniera definitiva. Tra Fratelli d’Italia da una parte e la presidente Tesei il regolamento dei conti politici molto probabilmente avverrà alla fine della legislatura quando il partito di Giorgia Meloni chiederà la candidatura alla Regione per un suo esponente o comunque sbarrerà la strada alla stessa Tesei. Fino a quel momento sarà tutto un gioco a chi tiene in mano il cerino. Giovedì, nell’aula del consiglio regionale, il presidente dell’Assemblea lo ha fatto capire chiaramente senza tanti giri di parole. “La governatrice Donatella Tesei non ho finora formulato alcuna richiesta per un eventuale ingresso nella Giunta regionale di Fratelli d’ Italia e comunque ogni decisione sarà presa dai vertici nazionali del partito”. Poi, Squarta, a mosso l’affondo e riportato il parere della maggioranza del suo partito: “Per quanto riguarda la mia idea personale – ha sottolineato Squarta – credo che Fratelli d’ Italia sarebbe dovuta entrare in Giunta molto tempo prima di adesso e ora siamo in ritardo con i tempi. Però aspettiamo una eventuale proposta di Tesei e poi sarà Roma a scegliere”. Come a dire: proseguite da soli, noi non saliamo. E sullo sfondo ci sono le elezioni amministrative e le mosse sulle scacchiere di Terni e Perugia. Questo il quadro.