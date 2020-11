Regione, il consigliere Carissimi: “La mia indennità per i poveri: ecco cosa farò”

TERNI – L’avvocato Daniele Carissimi, consigliere regionale della Lega Nord, cattolico di ferro, in occasione della giornata mondiale dei poveri, che ricade oggi, ha annunciato una iniziativa che porterà avanti fino a quando l’Umbria sarà zona arancione: donerà la sua indennità da consigliere regionale “sperando che rappresenti anche un segnale che generi emulazione privandosi, chi può, di una parte del suo e per sollecitare stimolo ad occuparsi dei problemi degli altri”.

E spiega: “Acquisterò ogni sera da un ristorante sempre diverso, una cena per una famiglia in difficoltà (avendo ricevuto dai parroci e dalle organizzazioni che ho interpellato una lista delle famiglie bisognose che ricorrono ai benefici del banco alimentare e la loro l’accettazione ricevere tale donazione ) che verrà consegnata loro a domicilio dallo stesso ristoratore ed il resto all’inziativa di Don Roberto Cherubini. Il mio intento è quello di aiutare con un’unica iniziativa a mie esclusive spese, da un lato, le attività di ristorazione e dall’altro le persone bisognose. Senz’altro non basta. Ma niente non è”.

Privilegiato. L’esponente del Carroccio sottolinea di aver preso questa decisione anche in virtù della sua situazione professionale: “Sono un politico che deve trovare soluzioni e soprattutto metterle in pratica per aiutare le persone per essere credibile ma soprattutto utile. Sono anche un privilegiato non solo perché svolgo anche una professione (avvocato) ma soprattutto in quanto percepisco un’indennita’ dalla Regione Umbria tutti i mesi per il ruolo politico. D’altronde il mio slogan dalla campagna elettorale è sempre stato “Servono soluzioni subito”. Come conferma (per ultimo i dati della Caritas) aumentano le famiglie in difficoltà, i poveri sono sempre più poveri e alcune attività economiche sono penalizzate più di altre. I ristoratori sono una di quelle attività più colpite e quindi a rischio sopravvivenza”

L’iniziativa parrocchiale. Il parroco di Santa Croce, appunto don Roberto Cherubini, ha deciso di istituire una iniziativa per venire incontro alle famiglie in difficoltà della città. Carissimi invita a partecipare: “Tu mi aiuti ad aiutare qualcuno? Puoi farlo anche tu. Facciamoci contagiare dal virus della solidarietà. Se vuoi puoi offrire un pasto alle persone in difficoltà facendo un’offerta tramite IBAN IT73Q0306909606100000153342 intestato alla Parrocchia Santa Croce di Terni causale ‘offrire un pasto’ (per info Don Roberto Cherubini)”