Regione, Fratelli d’Italia torna all’attacco: “Insostenibile nostra assenza dalla Giunta”

Legge elettorale

In occasione dell’incontro, il presidente del consiglio regionale Marco Squarta è stato autorizzato a sottoscrivere una proposta di riforma della legge elettorale regionale che sarà ora depositata dall’intero Ufficio di Presidenza, quindi insieme a Pd e Lega, “perché a differenza di quanto sempre fatto dalla sinistra, Fratelli d’Italia le ‘regole del gioco’ le scrive condivise. Il sentimento generale che è emerso dagli interventi – si legge ancora nella nota – è di “insoddisfazione, a volte latente a volte esplicita, nei confronti degli elementi di scarsa novità introdotti dal Governo regionale, che si auspica diventi maggiormente incisivo e risolutivo di problemi e criticità senz’altro ereditati ma bisognosi di risposte autorevoli oggi divenute non più rinviabili”.

Tempi maturi

“I tempi sono maturi – sottolinea FdI – per tagliare i ponti con il passato e procedere spediti verso un cambio di rotta visibile e coerente con i principi e i valori del centro destra italiano e umbro”. “Vogliamo, che dopo mezzo secolo di sinistra, si possa vedere quale è l’Umbria del centrodestra” ha sottolineato il segretario regionale di FdI, il sen. Franco Zaffini, durante il suo intervento. “Il cambiamento tanto atteso e sognato che finora non abbiamo visto” ha aggiunto. “Se Fratelli d’Italia non può incidere nelle politiche regionali in quanto perdura la sua assenza dalle responsabilità di Governo, allora appare evidente che la Tesei non potrà ancora essere la nostra candidata alla presidenza di questa Regione” ha detto Francesco Lollobrigida. “Ci attendono – ha evidenziato – mesi di decisioni e sfide che riusciremo a vincere solo se saremo in grado di tradurre in fatti concreti le intenzioni. I cittadini ci chiedono soluzioni, non possiamo continuare a portare sui tavoli solo parole. Quel cambiamento di cui siamo bandiera nelle città deve diventare modello anche in Regione e Fratelli d’Italia non vuole guardare dal buco della serratura ma fare la sua parte”. Insomma, la polemica torna ad alzarsi. La presidente Tesei, tace. Per ora.