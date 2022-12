Regione, Forza Italia si affida a Tesei e incassa l’ingresso di Peppucci

Il passaggio dalla Lega a Forza Italia

Nata e cresciuta a Todi, Peppucci dopo essere stata nel Consiglio comunale nella sua città è stata eletta consigliere regionale nel 2019 nelle liste della Lega Umbria, qualificandosi come il consigliere più giovane (25 anni) della storia del consiglio regionale (togliendo il primato proprio all’ex senatrice Fiammetta Modena). Nel 2022 Peppucci è uscita dalle fila della Lega, continuando a svolgere il ruolo di consigliere nel Gruppo Misto, fino ad oggi. “Se avessi dovuto ragionare in termini di numeri – ha spiegato la stessa Peppucci – non avrei scelto Forza Italia, ma la mia decisione è stata dettata dai valori che mi rappresentano e, coerentemente, questa è la strada più giusta che potessi intraprendere”. “Forza Italia – ha proseguito Peppucci – si è sempre dimostrata negli anni, soprattutto da quando il centrodestra è al governo della regione, coerente con gli impegni assunti con gli elettori, non si è mai tirata indietro, e ha sempre posto le questioni in maniera costruttiva, con un confronto attento, senza mai portarlo sul piano dello scontro”.

Sul rimpasto della giunta regionale

In chiusura, rispondendo alle domande dei giornalisti circa la possibilità di cambi in giunta regionale per fare spazio a Fratelli d’Italia, il vicepresidente della giunta Roberto Morroni ha rinnovato il sostegno del suo partito alla presidente Donatella Tesei: “Sul rimpasto ci rimettiamo a lei per far sì che anche questo passo possa essere coerente con l’esperienza di governo che stiamo facendo. Tutto ciò che è coerente con la volontà di imprimere forza e incisività alla nostra azione di governo è benvenuto. Stabilità e coerenza sono beni primari”. E la serie continua.