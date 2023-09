Legge regionali

Riguardo al calo demografico, il consigliere ha spiegato che l’Umbria è “una delle regioni più vecchie d’Italia”. “Serve immediatamente mettere in campo – ha detto Fora – una legge regionale, che sto depositando, per favorire la natalità e le famiglie. Bisogna affrontare la questione sanità con una chiave diversa. Tutti parliamo degli ospedali e nessuno della medicina sul territorio. A costo zero possiamo favorire la domiciliarità e i servizi sul territorio. Abbiamo poi una regione tra le più basse in Italia in grado di attrarre risorse del Pnrr a favore degli enti locali. Con un pò di attenzione e competenza possiamo rafforzare i Comuni nella richiesta di risorse europee per favorire la competitività dell’Umbria”. “Dobbiamo farlo ora – ha sottolineato Fora – perché questa legislatura si chiuderà tra un anno in maniera più o meno buona solo nella misura in cui saremo stati in grado di affrontare le tre priorità più importanti”.

Alleanze ed elezioni

Riguardo al tema alleanze in vista delle elezioni, il consigliere del Patto ha rilevato che “oggi i cittadini sono meno interessati alle coalizioni e più ai contenuti”. “Dobbiamo continuare a credere che questa regione debba essere cambiata strutturalmente – ha proseguito – nei metodi e nelle capacità di risposte. Il centrosinistra, come il centrodestra, avrà la capacità di essere credibile solo se metterà in campo un progetto realmente innovativo non tanto nelle persone ma nei modi e nei contenuti. Basta – ha concluso Fora – con diatribe e teatrini”.