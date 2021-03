Regione, ecco il bilancio di previsione: “Obiettivi tenere in ordine i conti e sostegno per la crisi”

PERUGIA – La Regione ha discusso oggi il la legge di stabilità ed il bilancio di previsione 2021-2023.

Così l’assessore Paola Agabiti: “La situazione economica del Paese rende necessario valutare gli effetti della contrazione del gettito fiscale, alle nuove esigenze sociali, alla riduzione del potere di acquisto delle famiglie.

Per rispondere alle nuove criticità abbiamo lavorato per ridurre le spese senza intaccare i servizi e senza aumentare la pressione fiscale. Poche sono le risorse flessibili e utilizzabili per necessità improvvise. A differenza del passato, abbiamo deciso di puntare a mantenere i conti in ordine, senza aumentare le imposte e sostenendo i settori più colpiti dalla crisi. Abbiamo realizzato una significativa riduzione dei costi di funzionamento per 4,8 milioni.

Abbiamo così recuperato capacità di spesa per azioni strategiche. Abbiamo avviato un percorso per una ulteriore revisione contabile. Siamo chiamati a non gravare su un’economia reale che invece va sostenuta nel superamento della crisi. L’invarianza fiscale richiede una maggiore responsabilizzazione di tutte le componenti regionali, che devono puntare alla razionalizzazione e alla semplificazione. In passato sono stati usati 45 milioni di euro per ripianare i debiti del comparto trasporti invece di usarli per il rilancio delle aziende umbre. Si è puntato ad un decrescita felice invece che ad investimenti produttivi. Nel Bilancio troverete l’elenco degli investimenti, tutti interventi di assoluta rilevanza e che riguarderanno tutto il territorio regionale. Ci saranno decine di milioni di investimenti per aiutare cittadini, famiglie e imprese. Ci sarà un approccio completamente nuovo alle risorse europee. Abbiamo già rimodulato 108 milioni. I fondi europei devono essere usati con lungimiranza, a differenza di quante avvenuto nel passato. Abbiamo: raggiunto il target comunitario per il 2020 e anche per il 2021; individuato il Fondo sociale europeo come strumento di finanziamento per potenziare la dotazione finanziaria per il diritto allo studio; introdotto due nuovi servizi per operare un forte cambio di passo rispetto al passato; recuperato circa 55 milioni di euro, riducendo la spesa improduttiva a favore delle politiche di sviluppo in grado di generare risultati sia sul breve che sul lungo periodo. Con il bilancio 2021/23 ci stiamo proiettando nella nuova programmazione, individuando e accantonando le risorse per consentire il cofinanziamento. L’accordo con il Governo ha portato all’Umbria altri 98 milioni per il fondo sviluppo e coesione. Nel corso del 2021 avremo a disposizione 32 milioni dal Fondo di sviluppo e coesione, 70 milioni dal Fesr e 53,9 milioni dal Fse”.

GLI INTERVENTI

Tommaso Bori (Pd): “Bilancio privo di coraggio che continua a fare ordinaria amministrazione quando invece servirebbe capacità di governo e di visione. E soprattutto serve il piano vaccini, il primo fattore di bilancio. Dobbiamo affrontare una sfida paragonabile a quella del dopo guerra, quando la classe dirigente di allora è riuscita a trasformare un’area depressa in una locomotiva perché aveva progetto e visione per Umbria che oggi purtroppo non vedo. Ora bisogna ripensare e rilanciare la nostra regione. L’opportunità c’è con le risorse europee e governative. Ora spetta a noi.”

Vincenzo Bianconi (Misto): “Non riesco a trovare una strategia, una visione per la gestione dell’emergenza con una proiezione verso il futuro. Non vedo un percorso che ci possa portare fuori dalle difficoltà del passato e del presente. Ci sono azioni che posso condividere ma manca lo schema principale di riferimento. Servono confronto e partecipazione, bisogna prevedere azioni e misurazione degli obiettivi raggiunti. Ci sono risorse straordinarie, avete l’opportunità unica di dare risposte agli umbri ma serve un cambio di passo e di metodo. Un cambio di metodo rispetto al passato non si riesce a vedere, soprattutto nel coinvolgimento di territori e città dell’Umbria. Da quanto ho appreso i posti di terapia intensiva disponibili in Umbria erano perfettamente in linea con quanto previsto per un periodo di non emergenza”.

Thomas De Luca (M5S): “Gli umbri vi hanno votato perché chiedevano una rottura con il passato. Il Bilancio dovrebbe essere la dimostrazione di un netto cambiamento, che invece non c’è. Chi si trova ogni giorno a lavorare nei reparti Covid mi segnala che le vaccinazioni arriveranno a giugno. Mi sembra impossibile. Dobbiamo potenziare le vaccinazioni o non ripartiremo mai. Emerge una chiara mancanza di coraggio nelle scelte”

Eleonora Pace (FdI): ” “Avremmo voluto parlare di politiche di scenario, modelli di sviluppo, ma l’emergenza ha aggiunto incognite difficili da prefigurare. Ricordo quale era il punto di partenza dell’Umbria: sarebbero servite già da tempo azioni di discontinuità. Abbiamo ereditato criticità divenute strutturali. Dal 2007 al 2017 il Pil è calato del 15 per cento, più del triplo di quello nazionale, una perdita di 23,7 miliardi di euro, una Regione che invecchia e con bassa natalità, una emigrazione di giovani sempre maggiore. Noi una visione ce l’abbiamo. Faccio appello a trasparenza e verità, sono anche andata dal prefetto di Terni per fare una operazione trasparenza, perché stanca di leggere affermazioni non vere come presidi ospedalieri che venivano chiusi, aziende ospedaliere paralizzate. Fate piuttosto un giro negli ospedali. A Narni e Amelia le sale operatorie lavorano 5 giorni a settimana, da ieri anche il punto di primo soccorso, come ad Amelia. Prima di parlare guardate come stanno realmente le cose. Sui vaccini, ci sono problemi perché le dosi mancano. Le forze politiche rappresentate in Parlamento devono chiedere al ministro Speranza di rispettare la promessa e inviare velocemente altre 50mila dosi aggiuntive che ancora non si vedono”.

Andrea Fora (Patto Civico): “Rispetto a un anno fa, con l’inizio della pandemia, oggi la speranza è più forte grazie al vaccino. Altra speranza, rispetto alla crisi economica, sta nello scatto di reni dell’Europa che ha ritrovato sé stessa. Poi il nuovo governo guidato, da una persona di grande e riconosciuto valore. E il clima di unità, un bene per l’Italia e per la nostra regione. Il riferimento deve essere il bene comune e ripartire dagli ultimi”

Paola Fioroni (Lega): “Bilancio dal volto umano. La predisposizione di questo bilancio è arrivata in un momento complesso, segnato dalla pandemia. Ciò nonostante è un bilancio a tutela della salute ma anche per il rilancio”

Francesca Peppucci (Lega): “Bilancio che dà risposte forti. Questo documento deve sostenere la crescita, le ripartenze economico sociali, gli investimenti, la rivalutazione del territorio. Non basteranno i ristori se non c’è il lavoro”.

Simona Meloni (Pd): “Il Bilancio rispetta la visione dell’amministrazione per il futuro: sarebbe servito più coraggio. Noi abbiamo fatto alcuni emendamenti per il territorio e le fasce più deboli. La capacità di visione si misura anche sulla capacità di rimodulare le risorse in base alle risposte da dare ai cittadini”

Michele Bettarelli (Pd): “In nessuna regione è riscontrabile un periodo di chiusura lungo come quello umbro. Oggi il vero settore su cui incidere è quello delle vaccinazioni dove va investito il massimo dello sforzo, anche se purtroppo il personale che sarebbe servito opera in altre regioni”

Stefano Pastorelli (Lega): ““Il Bilancio si inserisce in una fase storica del tutto particolare. Guardiamo con fiducia al futuro. Con questa manovra diamo risposte concrete agli Umbria per ripartire e superare la crisi. Nella manovra ci sono 19 milioni di euro destinati proprio a rimettere in moto l’economia regionale, rispettando i vincoli di finanza pubblica. La pandemia ha anche ridotto le entrate regionali. La Giunta ha già recuperato 55 milioni di euro, utilizzati per fronteggiare l’emergenza, risolvendo le problematiche del passato, senza aumentare la pressione fiscale”.

Fabio Paparelli (Pd): ““Non ricordo che prima d’ora per ben due anni si facesse ricorso all’esercizio provvisorio del bilancio. Approvandolo oggi sarà operativo ad aprile, perdendo così un periodo importante in piena pandemia. Documento vuoto di contenuti e di prospettive, senz’anima”.