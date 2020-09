Referendum, fotografa la scheda votata, multa e denuncia per un bastiolo

BASTIA UMBRA – Si è recato al seggio ed ha espresso il suo voto per il referendum poi ha pensato bene di fotografare la propria scheda votata, per postarla sui social. Lo ha fatto non solo violando le norme che non lo consentono, ma anche dimenticandosi di silenziare la suoneria del cellulare. Il presidente di seggio – una scuola elementare nella frazione di Costano – ha quindi sentito il click della fotocamera e ci ha messo poco a capire cosa avesse fatto l’uomo ed ha chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati, hanno constatato la violazione, sequestrato il cellulare, multato e denunciato l’elettore.