Referendum Eutanasia legale: 8000 firme in Umbria, Terni quinta provincia d’Italia

Sono oltre 8000 le firme raccolte in Umbria ai banchetti organizzati dall’associazione Luca Coscioni, da Radicali Italiani e +Europa per la raccolta firme allo scopo di indire un referendum per legalizzare l’Eutanasia nei casi di particolare gravità, nei quali le cure non porterebbero più ad alcun beneficio.

Con oltre 4000 firme, la provincia di Terni è la quinta in Italia per numero di adesioni ma la raccolta, forte anche dell’ok alla sottoscrizione digitale, prosegue. L’obiettivo, ora che sono state raggiunte le 500.000 firme a livello nazionale necessarie per proporre il referendum, è mettere al sicuro la validazione arrivando a 750.000.

A Terni la raccolta firme ha visti impegnati in prima persona anche due consiglieri comunali, il grillino Federico Pasculli e l’esponente di Senso Civico Alessandro Gentiletti.

“I volontari in Umbria sono tantissimi e si stanno adoperando in ogni modo – sottolinea l’associazione Coscioni- Tutta l’Associazione li ringrazia sentitamente. Terni, tra le province italiane, è la quinta per risposta positive avute dai cittadini. Un risultato eccezionale, che non ci saremmo mai aspettati. Segno evidente che la sensibilità su questo tema è ancora molto forte

Cosa prevede il quesito.Il referendum propone di modificare l’articolo 579 del Codice penale, quello relativo all’«omicidio del consenziente», eliminando alcune parti del testo in modo da legalizzare di fatto l’eutanasia.

Le categorie più fragili rimarrebbero comunque protette, perchè verrebbe comunque punita come omicidio l’eutanasia praticata nei confronti di un minorenne, di una persona inferma mentalmente o se il consenso dell’interessato viene estorto con metodi violenti o ingannevoli.

Le obiezioni. Fra le posizioni contrarie, oltre ovviamente a quella della Cei, anche quella di monsignor Vincenzo Paglia, vescovo emerito di Terni e presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, che in una intervista a Vatican News, dice: “Si sta man mano incuneando nella sensibilità della maggioranza una concezione vitalistica della vita una concezione giovanilistica e salutistica in base alla quale tutto ciò che non corrisponde ad un certo benessere e ad una certa concezione di salute viene espulso. C’è la tentazione di una nuova forma di eugenetica: chi non nasce sano non deve nascere. E insieme con questo c’è una nuova concezione salutistica per la quale chi è nato e non è sano, deve morire. È l’eutanasia. Questa è una pericolosa insinuazione che avvelena la cultura”.

L’associazione replica: “Non si tratta di uccidere i più deboli, ma di permettere alle persone di scegliere anche una morte dignitosa e al contempo di combattere la piaga dell’eutanasia nascosta e clandestina, da sempre praticata”.