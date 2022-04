Reddito di cittadinanza senza averne diritto, 29 umbri nel mirino: devono restituire tutto

Non ha dichiarato le case

Le irregolarità riscontrate vanno da chi non ha dichiarato le case di proprietà e altri beni immobili da cui trae reddito, a chi invece non ha dichiarato la reale ricchezza posseduta, da chi ha fornito un diverso indirizzo di residenza, a chi non ha dichiarato misure restrittive per sé o per un familiare. Risultano tutti denunciati e dovranno rispondere dei reati anche penali che la magistratura valuterà di imputare loro, tuttavia devono restituire le intere somme percepite nel tempo e, di questo, se ne occuperà l’Istituto di previdenza.