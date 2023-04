Reddito di cittadinanza, cinque denunce per una truffa da 50 mila euro

SPOLETO – Avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza cinque persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Spoleto per false dichiarazioni finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche, percezioni del reddito di cittadinanza e truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. L’indagine è stata svolta dai militari della stazione di Campello sul Clitunno e dal nucleo Ispettorato del lavoro di Perugia. I presunti responsabili, un uomo e quattro donne, hanno età comprese fra i 26 e i 68 anni. Le somme indebitamente percepite ammonterebbero complessivamente a quasi 50.000 euro. L’attività d’indagine rientra nell’insieme dei filoni investigativi posti in essere dall’Arma del comando provinciale di Perugia e dal comando carabinieri tutela per il lavoro finalizzati a verificare esattamente i requisiti in possesso da parte di coloro che hanno proceduto a richiedere il sussidio e la percezione del reddito di cittadinanza.