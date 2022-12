Rapina tre carabinieri scambiandoli per tifosi del Palermo: in manette ultrà della Ternana

TERNI – Un tifoso della Ternana è stato arrestato dalla polizia, nell’ambito delle indagini su due rapine compiute al termine dell’incontro di calcio Ternana-Palermo dell’8 ottobre 2022. Personale della Digos è riuscito a identificare, anche avvalendosi del sistema di videosorveglianza cittadino, uno dei presunti autori di un episodio che aveva visto come vittima tre giovani, scambiato per tifoso palermitano. Secondo quanto emerge, il tifoso ternano avrebbe visto i tre giovani entrare nel bar cittadino tradizionale ritrovo della Curva Nord e non conoscendolo, li avrebbe apostrofato in dialetto, per poi colpirli e rapinarli dello zaino. In tutti e tre i casi si trattava di Carabinieri reatini fuori servizio.scambiati per tifosi del club siciliano.

Indagini in corso

Sono invece ancora in corso le indagini relative a un secondo episodio analogo, avvenuto nella stessa occasione, ai danni di altri due giovani, spiega la questura.

Il tifoso della Ternana è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Terni per tentata rapina e rapina aggravata. Nei suoi confronti il questore ha applicato anche il Daspo per cinque anni.