Rapina pistola in pugno la slot e poi scompare nel nulla: identificato un trentenne

CITTA’ DI CASTELLO – il 10 aprile scorso a volto coperto e pistola in pugno aveva rapinato una sala slot, la Gold Faraone, e poi si era dato alla fuga. Ora per quella rapina gli inquirenti hanno identificato un trentenne di Città Castello. Il colpo gli era fruttato 4.500 euro in contanti. La procura di Perugia, ha notificato al giovane l’avviso di conclusioni indagini: ora è indagato a piede libero con l’accusa di rapina aggravata. Gli accertamenti sono stati compiuti dai carabinieri di Città di Castello con l’aiuto degli uomini del Ris. Le indagini hanno permesso di sequestrare la pistola che per i militari è stata utilizzata per la rapina al Gold Faraone e che era regolarmente detenuta, oltre a un cappellino e guanti che per i militari sono stati utilizzati per il colpo.

Aiuto Ad aiutare gli investigatori dell’Arma anche le telecamere di videosorveglianza del centro scommesse su cui hanno lavorato anche gli specialisti della sezione fonica e audiovideo del Ris di Roma, che hanno consegnato alla procura di Perugia una relazione tecnica con cui è stato identificato il ragazzo. Gli elementi raccolti dai militari hanno convinto il magistrato che, nei giorni scorsi, ha firmato l’avviso di conclusioni indagini a carico del trentenne, che ora rischia il processo per rapina aggravata. Il giovane indagato non ha rilevanti precedenti penali.