Rapina in villa a Terni, i ladri minacciano ragazzino con un coltello

TERNI – Momenti di paura mercoledì sera Colle dell’Oro quando alcuni malviventi, forzando la finestra, sono entrati all’interno di una villa e hanno minacciato un ragazzino figlio dei proprietari con un coltello. La notizia è riportata dal quotidiano Il Messaggero. I ladri prima di fuggire hanno trafugato alcuni oggetti preziosi. Subito dopo la fuga dei ladri il ragazzo ha avvertito i genitori, che in quel momento erano fuori, e la polizia. Sul posto gli agenti della squadra mobile che hanno subito dato il via alle indagini per risalire ai responsabili del colpo.